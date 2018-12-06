2018-12-06T15:32:13+03:00
Происшествия

Эхо войны – полицейские изъяли у белгородца огнестрельный арсенал

Боеприпасы, порох и части оружия мужчина незаконно хранил у себя дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Фигурант уголовного дела – 57-летний житель одного из сел Ивнянского района. Оперативники обнаружили дома у мужчины боевой арсенал времен Великой Отечественной войны. Правоохранители изъяли у собирателя раритетов - более 70 пригодных для стрельбы патронов различного калибра, ствол карабина конструкции Мосина, ствол пистолета-пулемета конструкции Шпагина образца 1941 года, части пистолета конструкции Токарева образца 1930/33 года и охотничий порох.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина объяснил полицейским, что увлекается коллекционированием. Ее экспонаты он собирал на протяжении нескольких дел. По словам подозреваемого, часть изъятого он нашел в лесу, а часть приобрел. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. За незаконное хранение основных частей огнестрельного оружие, боеприпасов и взрывчатых веществ жителю Ивнянского района может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области напомнили, что в случае добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в соответствии с действующим законодательством, гражданин освобождается от уголовной ответственности за их хранение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»