2018-12-06T15:32:13+03:00
Происшествия

Эхо войны – полицейские изъяли у белгородца огнестрельный арсенал

Боеприпасы, порох и части оружия мужчина незаконно хранил у себя дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Фигурант уголовного дела – 57-летний житель одного из сел Ивнянского района. Оперативники обнаружили дома у мужчины боевой арсенал времен Великой Отечественной войны. Правоохранители изъяли у собирателя раритетов - более 70 пригодных для стрельбы патронов различного калибра, ствол карабина конструкции Мосина, ствол пистолета-пулемета конструкции Шпагина образца 1941 года, части пистолета конструкции Токарева образца 1930/33 года и охотничий порох.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина объяснил полицейским, что увлекается коллекционированием. Ее экспонаты он собирал на протяжении нескольких дел. По словам подозреваемого, часть изъятого он нашел в лесу, а часть приобрел. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. За незаконное хранение основных частей огнестрельного оружие, боеприпасов и взрывчатых веществ жителю Ивнянского района может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области напомнили, что в случае добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в соответствии с действующим законодательством, гражданин освобождается от уголовной ответственности за их хранение.

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