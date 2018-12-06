2018-12-06T15:48:18+03:00
Общество

Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет

Приближение Нового года вносит коррективы даже в криминальную хронику
Ирина ТАРАСОВА
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Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет.Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет.Фото: "КП" Архив
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Приближение Нового года вносит коррективы даже в криминальную хронику. Так, звонивший в отдел полиции №1 УМВД России из одного из белгородских супермаркетов, сообщил, что неизвестный похитил конфет на общую сумму около 2500 рублей. Как было установлено, похитителем оказался житель Старого Оскола, который, по-видимому, решил подготовиться заранее к Новому году.

Выяснилось, что27-летний, ранее судимый староосколец, зашел в супермаркет, а вышел из него уже с несколькими упаковками кондитерских изделий, которые спрятал под одеждой. Покупку, конечно, он не оплатил.

Примечательным является и тот факт, что когда молодого мужчину задержали, конфет при нем уже не оказалось. Он признался полицейским, что хотел приберечь конфеты к Новому году, но не удержался и… съел.

Со сладостями, по-видимому, ему придется распрощаться, как минимум, на пару лет.

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