2018-12-06T15:10:36+03:00
Общество

В ходе белгородской операции «Должник» 52 водителя оплатили задолженность прямо на дороге

Операция на территории региона будет проходить до 7 декабря 2018 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Только за 2 дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Должник» 52 должника рассчитались по исполнительным производствам на дорогах Белгородской области. Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» будет проходить на территории региона до 7 декабря 2018 года.

Всего с начала проведения рейда был наложен арест на 80 единиц автотранспорта должников с суммой задолженности по исполнительным производствам более 16 миллионов рублей. При этом 48 единиц автотранспорта были изъяты и помещены на специализированную парковку.

Непосредственно на дороге задолженность оплачена на сумму 1 миллион. 946 тысяч рублей. Так, в пользу физических лиц взыскано 136 тысячи рублей, юридических лиц — 23 тысячи рублей, кредитных учреждений — более 108 тысяч рублей, ЖКХ и ТЭК — 266 тысяч рублей, штрафов ГИБДД на сумму 266 тысяч рублей, а также более 973 тысяч налогов в бюджеты различных уровней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Строителе Яковлевского района сгорел жигуленок
Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет
Эхо войны – полицейские изъяли у белгородца огнестрельный арсенал
Шуховцы открывают бесплатный ледовый каток для горожан
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Белгородской филармонии состоялся концерт музыки эпохи Барокко
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Под Губкиным сотрудники ДПС спасли замерзающего водителя
Белгородские школьники узнали, как вести себя на льду
В Короче заместитель главного судебного пристава региона пообщается с жителями
Белгородские спасатели извлекли пострадавшего из авто при помощи гидравлического инструмента
В блоке маркетинга «Открытия» - новый руководитель
Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых»
В Белгородском госуниверситете стартовала V международная школа волонтёров
Под Губкиным пятеро детей отравилось угарным газом
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Белгородцы будут работать 6 дней в последнюю неделю декабря
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
Официально огласили, чьим именем назовут Белгородский аэропорт
В Белгородском регионе открывается деревня Деда Мороза
В Белгороде у сотрудницы супермаркета сорвали с шеи золотую цепочку
Почтальон Яковлевского района ответит за незаконное присвоение денежных средств
В Краногвардейском районе в ночь на 4 декабря сгорел магазин
Белгородский багги-внедорожник «Технолог-1» стал лучшим на международных соревнованиях
Как выбрать в белгородских магазинах подарок к Новому году, подскажет Роспотребнадзор