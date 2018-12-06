В ходе белгородской операции «Должник» 52 водителя оплатили задолженность прямо на дороге

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-06T15:10:36+03:00

Операция на территории региона будет проходить до 7 декабря 2018 года

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Только за 2 дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Должник» 52 должника рассчитались по исполнительным производствам на дорогах Белгородской области. Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» будет проходить на территории региона до 7 декабря 2018 года.

Всего с начала проведения рейда был наложен арест на 80 единиц автотранспорта должников с суммой задолженности по исполнительным производствам более 16 миллионов рублей. При этом 48 единиц автотранспорта были изъяты и помещены на специализированную парковку.

Непосредственно на дороге задолженность оплачена на сумму 1 миллион. 946 тысяч рублей. Так, в пользу физических лиц взыскано 136 тысячи рублей, юридических лиц — 23 тысячи рублей, кредитных учреждений — более 108 тысяч рублей, ЖКХ и ТЭК — 266 тысяч рублей, штрафов ГИБДД на сумму 266 тысяч рублей, а также более 973 тысяч налогов в бюджеты различных уровней.