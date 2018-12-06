Шуховцы открывают бесплатный ледовый каток для горожан

6 Дек. 14:01 2018-12-06T14:01:24+03:00

Фото: центра по связям с общественностью БГТУ им. В.Г. Шухова.

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7 декабря 2018 года на территории университета БГТУ им. В.Г. Шухова откроется бесплатный каток. В день открытия катка будет организован праздник для любителей зимних видов спорта.

Праздник откроет ректор университета профессор Сергей Глаголев. Участие в торжественной программе, которая начнется в 14.00, смогут принять все желающие.

Как рассказали устроители ледовой площадки, она расположена в юго-западной части университетского кампуса (за военной кафедрой) и будет принимать гостей ежедневно с 14-00 до 22-00.

Построенная несколько лет назад, ледовая площадка стала любимым местом отдыха для студентов и жителей южного микрорайона города Белгорода. Любой желающий может прийти сюда со своими коньками и кататься до самого закрытия без ограничения по времени.

Заметим, что начинающие спортсмены, не имеющие своих коньков, могут воспользоваться прокатом, расположенным в общежитии №5 университета.

Справка «КП»: Чтобы попасть на каток, необходимо, войдя на территорию кампуса, пройти от шлагбаума прямо, а затем повернуть направо между лабораторным и библиотечным корпусами и, миновав спортивный комплекс и здание военной кафедры, выйти к ледовой площадке.