2018-12-06T14:01:24+03:00
Общество

Шуховцы открывают бесплатный ледовый каток для горожан

В день открытия любителей зимних видов спорта ждет настоящий праздник
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: центра по связям с общественностью БГТУ им. В.Г. Шухова.Фото: центра по связям с общественностью БГТУ им. В.Г. Шухова.
Изменить размер текста:

7 декабря 2018 года на территории университета БГТУ им. В.Г. Шухова откроется бесплатный каток. В день открытия катка будет организован праздник для любителей зимних видов спорта.

Праздник откроет ректор университета профессор Сергей Глаголев. Участие в торжественной программе, которая начнется в 14.00, смогут принять все желающие.

Как рассказали устроители ледовой площадки, она расположена в юго-западной части университетского кампуса (за военной кафедрой) и будет принимать гостей ежедневно с 14-00 до 22-00.

Построенная несколько лет назад, ледовая площадка стала любимым местом отдыха для студентов и жителей южного микрорайона города Белгорода. Любой желающий может прийти сюда со своими коньками и кататься до самого закрытия без ограничения по времени.

Заметим, что начинающие спортсмены, не имеющие своих коньков, могут воспользоваться прокатом, расположенным в общежитии №5 университета.

Справка «КП»: Чтобы попасть на каток, необходимо, войдя на территорию кампуса, пройти от шлагбаума прямо, а затем повернуть направо между лабораторным и библиотечным корпусами и, миновав спортивный комплекс и здание военной кафедры, выйти к ледовой площадке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Строителе Яковлевского района сгорел жигуленок
Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет
Эхо войны – полицейские изъяли у белгородца огнестрельный арсенал
В ходе белгородской операции «Должник» 52 водителя оплатили задолженность прямо на дороге
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Белгородской филармонии состоялся концерт музыки эпохи Барокко
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Под Губкиным сотрудники ДПС спасли замерзающего водителя
Белгородские школьники узнали, как вести себя на льду
В Короче заместитель главного судебного пристава региона пообщается с жителями
Белгородские спасатели извлекли пострадавшего из авто при помощи гидравлического инструмента
В блоке маркетинга «Открытия» - новый руководитель
Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых»
В Белгородском госуниверситете стартовала V международная школа волонтёров
Под Губкиным пятеро детей отравилось угарным газом
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Белгородцы будут работать 6 дней в последнюю неделю декабря
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
Официально огласили, чьим именем назовут Белгородский аэропорт
В Белгородском регионе открывается деревня Деда Мороза
В Белгороде у сотрудницы супермаркета сорвали с шеи золотую цепочку
Почтальон Яковлевского района ответит за незаконное присвоение денежных средств
В Краногвардейском районе в ночь на 4 декабря сгорел магазин
Белгородский багги-внедорожник «Технолог-1» стал лучшим на международных соревнованиях
Как выбрать в белгородских магазинах подарок к Новому году, подскажет Роспотребнадзор