В Белгородской филармонии состоялся концерт музыки эпохи Барокко

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-06T12:55:55+03:00

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5 декабря в органном зале Белгородской государственной филармонии собрались ценители классики всех возрастов на концерт музыки эпохи Барокко. Среди зрителей можно было наблюдать как большое количество молодежи, так и людей постарше.Жемчужиной вечера стало исполнение кантаты «Stabat Mater» композитора Перголези.

В концерте принимали участие сразу несколько коллективов филармонии: камерный хор, под руководством Елены Алексеевой, струнный оркестр «Mezzo music», руководителем которого является Наталья Боровик. Среди солистов: Тимур Халлиулин (орган), а так же гости Белгорода, вокалисты Александр Тимотич (обладатель уникального контртенора) из Сербии и Елизавета Бокова (сопрано, Санкт-Петербург).

Помимо известной кантаты, исполняемой солистами в сопровождении органа и оркестра, е прозвучали произведения таких мэтров барочной музыки, как Глюк, Бах, Гендель, Вивальди. Особенно ярким было звучание камерного хора, который исполнил «Алиллуя» из оперы «Мессия» Генделя.