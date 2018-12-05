2018-12-05T18:14:01+03:00
Общество

Белгородские школьники узнали, как вести себя на льду

Очередной урок безопасности прошел в школе №27 областного центра
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.Фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.
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В рамках месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками ГОЧС Белгорода активно проводят профилактическую работу в школах Белгородской области. Очередной урок прошел для учеников школы № 27 города Белгорода.

Теоретическую часть урока взяли на себя инспекторы ГИМС. Они рассказали школьникам, какой лёд является безопасным, как следует вести себя на водоёмах в зимнее время, чтобы не случилось беды. И особе подчеркнули, что находиться на льду без взрослых не следует.

«Практическую» часть урока взяли на себя спасатели: они пошагово объяснили ребятам, как действовать в случае непредвиденной ситуации, рассказали о различных способах спасения и приспособлениях, которые могут помочь в случае, когда человек провалился под лед. Продемонстрировав спасательный жилет, конец Александрова, а также спасательный круг, они на практике показали, как следует ими пользоваться, чтобы сохранить себе жизнь.

«Закрепили» теорию и практику ролики по безопасному поведению на льду.

Завершая мероприятие школьникам напомнили телефон Единой службы спасения «112» и вручили памятки.

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