2018-12-05T15:16:53+03:00
Происшествия

Белгородские спасатели извлекли пострадавшего из авто при помощи гидравлического инструмента

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС четыре раза оказывали помощь пострадавшим в ДТП
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Извлекать пострадавшего водителя автомобиля «Лада Лагрус» белгородским спасателям пришлось с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Всего же за последние сутки сотрудники МЧС четыре раза оказывали помощь пострадавшим в ДТП.

Так, 4 декабря в службу спасения-112 поступил звонок, где сообьщзалось, что в13.49 в селе Лучка-Жировка Валуйского района произошло столкновение автомобилей «МАЗ» и «Лада Ларгус». Водитель «Лады» оказался зажатым в поврежденном автомобиле. И спасателям пришлось извлекать его из авто с помощью специального инструмента. После этого пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

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