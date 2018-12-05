2018-12-05T14:21:22+03:00
Экономика

В блоке маркетинга «Открытия» - новый руководитель

Блок «PR, бренд и реклама» ПАО Банк «ФК Открытие» возглавил Евгений Сидоров
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В этой должности он будет курировать деятельность департаментов по связям с общественностью, маркетинга и рекламы, а также направление взаимодействия с государственными органами. Евгений Сидоров окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию.

До присоединения к команде «Открытия» Евгений в 2009 —2011 годах руководил программой лояльности «Аэрофлот Бонус», с 2016-го - маркетингом в компании «Аvito», где отвечал за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, развитие бренда и увеличение эффективности маркетинговых инструментов и мероприятий.

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