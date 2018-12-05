2018-12-05T14:10:01+03:00
Общество

Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых»

20 машин регион должен получить уже до конца года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых».Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых».Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородском областном департаменте здравоохранения и соцзащиты населения заверили, что до конца года регион должен получить 20 карет скорой помощи по линии Минпромторга, т. е. за федеральные деньги.

А в 2019 году в регион придут еще 49 автомобилей. Плюс три современных реанимобиля для транспортировки пациентов (и взрослых, и детей) приобретут в федеральные клиники.

На сегодняшний момент осуществляется централизация всей службы скорой помощи. Основная цель проекта – не подчинить все скорые одному руководителю, а централизовать диспетчеризацию.Чтобы к пациенту приезжал ближайший автомобиль независимо от принадлежности к району или городу

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следуя на пожар, белгородский сотрудник МЧС стал свидетелем другого пожара и спас на нем человека
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»