Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых»

5 Дек. 14:10 2018-12-05T14:10:01+03:00

20 машин регион должен получить уже до конца года

Изменить размер текста: A A

В Белгородском областном департаменте здравоохранения и соцзащиты населения заверили, что до конца года регион должен получить 20 карет скорой помощи по линии Минпромторга, т. е. за федеральные деньги.

А в 2019 году в регион придут еще 49 автомобилей. Плюс три современных реанимобиля для транспортировки пациентов (и взрослых, и детей) приобретут в федеральные клиники.

На сегодняшний момент осуществляется централизация всей службы скорой помощи. Основная цель проекта – не подчинить все скорые одному руководителю, а централизовать диспетчеризацию.Чтобы к пациенту приезжал ближайший автомобиль независимо от принадлежности к району или городу