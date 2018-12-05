2018-12-05T14:10:01+03:00
Общество

Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых»

20 машин регион должен получить уже до конца года
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых».Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых».Фото: "КП" Архив
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В Белгородском областном департаменте здравоохранения и соцзащиты населения заверили, что до конца года регион должен получить 20 карет скорой помощи по линии Минпромторга, т. е. за федеральные деньги.

А в 2019 году в регион придут еще 49 автомобилей. Плюс три современных реанимобиля для транспортировки пациентов (и взрослых, и детей) приобретут в федеральные клиники.

На сегодняшний момент осуществляется централизация всей службы скорой помощи. Основная цель проекта – не подчинить все скорые одному руководителю, а централизовать диспетчеризацию.Чтобы к пациенту приезжал ближайший автомобиль независимо от принадлежности к району или городу

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