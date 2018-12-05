2018-12-05T12:23:19+03:00
Общество

В Белгородском госуниверситете стартовала V международная школа волонтёров

Ее работа приурочена к Международному дню добровольцев
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском госуниверситете 5 декабря стартовала V международная школа волонтёров «Доброволец-2018».В Белгородском госуниверситете 5 декабря стартовала V международная школа волонтёров «Доброволец-2018».
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В Белгородском государственном университете на площадке института общественных 5 декабря в 9.00 начала свою работу V международная молодежная школа волонтеров «Доброволец-2018». Все мероприятия, которые продлятся до 18.00, приурочены к Международному дню добровольцев.

НИУ «БелГУ» принимает студентов Белгородской области и из других субъектов России, в том числе из Симферополя, Смоленска, Кирова, Волгограда, Курска, Липецка, Воронежа, Перми, Самары, и других городов.

Темы работы школы в этом году - «Событийное волонтёрство: социальные технологии и формы реализации». Организация и проведение мероприятий является самым распространенным видом волонтерской деятельности, который направлен на решение разнообразных проблем современного общества, в том числе образовательно-просветительских, социально-экономических, культурных, спортивно-оздоровительных, экологических и других.

Напомним, что школа волонтеров «Доброволец-2018» является международной, в этом году среди участников есть ребята из Молдовы, Узбекистана, Ирака, Беларуси, Украины и других стран.

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