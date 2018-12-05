2018-12-05T11:51:37+03:00
Общество

Под Губкиным пятеро детей отравилось угарным газом

Из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования в селе Богословка пострадали шесть человек, в том числе дети
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД».Фото: пресс-служба АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД».
Изменить размер текста:

Трагедия случилась на ул.Школьной села Богословка, что под Губкиным. Аварийно-диспетчерская служба оперативно выехала на место сразу же после сообщения. И установила, что из-за нарушения правил эксплуатация газового оборудования пострадало 6 человек, в том числе 5 детей.

Проверка установила, что провода, идущие от системы автоматики газового котла, отсоединены от датчика тяги и соединены между собой напрямую, вентиляционный канал закрыт курткой, окно в помещении закрыто наглухо и ручка на раме отсутствует, сообщает пресс-служба АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД».

По данному факту грубейшего нарушения ведется проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские школьники узнали, как вести себя на льду
В Короче заместитель главного судебного пристава региона пообщается с жителями
Белгородские спасатели извлекли пострадавшего из авто при помощи гидравлического инструмента
В блоке маркетинга «Открытия» - новый руководитель
Белгородские медики получат 69 новеньких «скорых»
В Белгородском госуниверситете стартовала V международная школа волонтёров
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Белгородцы будут работать 6 дней в последнюю неделю декабря
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
Официально огласили, чьим именем назовут Белгородский аэропорт
В Белгородском регионе открывается деревня Деда Мороза
В Белгороде у сотрудницы супермаркета сорвали с шеи золотую цепочку
Почтальон Яковлевского района ответит за незаконное присвоение денежных средств
В Краногвардейском районе в ночь на 4 декабря сгорел магазин
Белгородский багги-внедорожник «Технолог-1» стал лучшим на международных соревнованиях
Как выбрать в белгородских магазинах подарок к Новому году, подскажет Роспотребнадзор