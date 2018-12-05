Под Губкиным пятеро детей отравилось угарным газом

5 Дек. 11:49 2018-12-05T11:51:37+03:00

Из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования в селе Богословка пострадали шесть человек, в том числе дети

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Трагедия случилась на ул.Школьной села Богословка, что под Губкиным. Аварийно-диспетчерская служба оперативно выехала на место сразу же после сообщения. И установила, что из-за нарушения правил эксплуатация газового оборудования пострадало 6 человек, в том числе 5 детей.

Проверка установила, что провода, идущие от системы автоматики газового котла, отсоединены от датчика тяги и соединены между собой напрямую, вентиляционный канал закрыт курткой, окно в помещении закрыто наглухо и ручка на раме отсутствует, сообщает пресс-служба АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД».

По данному факту грубейшего нарушения ведется проверка.