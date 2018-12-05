В Короче заместитель главного судебного пристава региона пообщается с жителями

5 Дек. 16:09 2018-12-05T16:09:19+03:00

Записаться на прием можно до 11 декабря

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13 декабря 2018 года в Корочанском районном отделе судебных приставов пройдет прием граждан и юридических лиц УФССП России по Белгородской области. Прием проводят заместитель руководителя Управления- заместитель главного судебного пристава Белгородской области Алексей Юрьевич Поминов и и.о. начальника отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Анна Сергеевна Григоренко. Предварительная запись проводится до 11 декабря по телефону 8-(4723) 15-61-77.

Прием пройдет по адресу: Короча, пл. Васильева, д. 13.

Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а также документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.