2018-12-05T16:09:19+03:00
Общество

В Короче заместитель главного судебного пристава региона пообщается с жителями

Записаться на прием можно до 11 декабря
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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13 декабря 2018 года в Корочанском районном отделе судебных приставов пройдет прием граждан и юридических лиц УФССП России по Белгородской области. Прием проводят заместитель руководителя Управления- заместитель главного судебного пристава Белгородской области Алексей Юрьевич Поминов и и.о. начальника отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Анна Сергеевна Григоренко. Предварительная запись проводится до 11 декабря по телефону 8-(4723) 15-61-77.

Прием пройдет по адресу: Короча, пл. Васильева, д. 13.

Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а также документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.

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