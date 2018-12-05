2018-12-05T10:35:37+03:00
Общество

Белгородцы будут работать 6 дней в последнюю неделю декабря

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года до 8 января 2019
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы будут работать 6 дней в последнюю неделю декабря.Белгородцы будут работать 6 дней в последнюю неделю декабря.Фото: "КП" Архив
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Белгородцев ждет длинная рабочая неделя в конце декабря. Последняя рабочая неделя 2018 года продлится 6 дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Об этом рассказали в Роструде. А новогодние каникулы продлятся 10 дней — с воскресенья, 30 декабря 2018 года, до вторника, 8 января 2019 года включительно.

В Роструде уточнили, что «с субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались».

Напомним, что в начале октября был утвержден перенос выходных дней в 2019 году. Выходной с субботы, 5 января, переместился на четверг, 2 мая. Также вместо воскресенья, 6 января, граждане будут отдыхать в пятницу, 3 мая. В результате переноса россияне получат дополнительные выходные: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, в течение года дополнительно можно будет отдохнуть 12 июня и со 2 по 4 ноября.

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