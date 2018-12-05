2018-12-05T09:12:15+03:00
Общество

Официально огласили, чьим именем назовут Белгородский аэропорт

Около 114 тысяч белгородцев приняли участие в голосовании
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский аэропорт отныне будет носить имя Владимира Шухова.Белгородский аэропорт отныне будет носить имя Владимира Шухова.Фото: "КП" Архив
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Подведены итоги голосования за имена, которые будут носить российские аэропорты. Об этом объявили 4 декабря организаторы конкурса «Великие имена России» на телеканале «Россия-1». В голосовании на сайте, а также во время опроса на улицах в нем приняли участие около 114 тысяч белгородцев.

Всего имена получили 42 аэропорта России. Белгородский аэропорт отныне будет носить имя Владимира Шухова. За него проголосовало 50,6 тысячи белгородцев (44 процента).

На сайте «Великие имена России» говорится, что «Владимир Шухов принадлежит к той блистательной плеяде отечественных инженеров, чьи изобретения и исследования намного опережали своё время и на десятилетия вперёд изменяли направление развития научно-технического прогресса... Уже при жизни современники называли Шухова российским Эдисоном и «первым инженером Российской империи», а в наше время Владимир Григорьевич включён в список ста выдающихся инженеров всех времён и народов».

Еще 5 аэропортов вышли во второй тур. Связано это с тем, что в этих городах одинаковые лидеры и разрыв в голосовании минимальный. К примеру, аэропорт Воронежа получил имя Петра Первого. А вот претендующий на то же имя аэропорт Пулково Санкт-Петербурга ушел на второй тур.

Всего в голосовании приняло участие более 5,5 миллиона человек. С результатами можно познакомиться на официальном сайте «Великие имена России».

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