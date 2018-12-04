2018-12-04T16:29:24+03:00
Общество

В Белгородском регионе открывается деревня Деда Мороза

Берендеево Царство по-белгородски приготовило для гостей широкую развлекательную программу
Ирина ТАРАСОВА
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Берендеево Царство по-белгородски приготовило для гостей широкую развлекательную программу. Фото из открытых источников.Берендеево Царство по-белгородски приготовило для гостей широкую развлекательную программу. Фото из открытых источников.
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В Грайворонском районе Белгородской области с 15 декабря открывается деревня Деда Мороза. «Берендеево Царство» будет работать ежедневно (кроме 31 декабря и 1 января) с 10.00 до 16.00. Гостей Деда Мороза ждут разнообразные развлекательные мероприятия и приятные новогодние сюрпризы.

В программе – экскурсия по дому Деда Мороза, почта Деда Мороза, катание на горках, волшебное зеркало, новогодний хоровод и другие забавы, в которых гости смогут поучаствовать, получив приглашение.. Отдельно за дополнительную плату будут проводиться мастер-классы, катание на печи Емели и мотособаке. Будет работать полевая кухня, пройдет праздник шашлыка.

Кстати, в «Деревню деда Мороза» 29 декабря и 6 января будет отправляться комфортабельный автобус "ДЕДМОРОБУС". Выезд от ДК «Энергомаш» в 9:30, возвращение в Белгород в 17:00. Подробности по тел. (4722)410-035, 410-036.

Активное время, проведенное на свежем воздухе в атмосфере праздника, запомнится надолго, зарядит бодростью и здоровьем на весь следующий год

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