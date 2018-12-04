В Белгороде у сотрудницы супермаркета сорвали с шеи золотую цепочку

4 Дек. 15:27 2018-12-04T15:41:55+03:00

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В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 29-летняя сотрудница супермаркета. Она сообщила, что неизвестная сорвала с ее шеи золотую цепочку и скрылась в неизвестном направлении. Оперативникам удалось задержать подозреваемую в грабеже по горячим следам.

Как выяснилось, ранее судимая 21-летняя жительница Белгородского район, вынесла из магазина неоплаченный товар. Это заметила сотрудница супермаркета, которая бросилась догонять похитительницу. И уже на улице увидела, как та достает из капюшона своей верхней одежды упаковку рыбы. Между молодыми женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленница сорвала с шеи потерпевшей золотую цепочку стоимостью около 20 тысяч и убежала.

На следующий день подозреваемую задержали оперативники. Они выяснили, что цепочку злоумышленница уже сбыла, а деньги успела потратить. Статья уголовного дела, которое было заведено, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет.