2018-12-04T13:42:17+03:00
Общество

В Краногвардейском районе в ночь на 4 декабря сгорел магазин

Всего за минувшие сутки в Белгородской области произошло 3 пожара
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В ночь на 4 декабря в селе Никитовка Красногвардейского района по улице Калинина загорелось одноэтажное здание, в котором располагался магазин. Огонь повредил холодильное оборудование и рядом находящийся товар. Всего за минувшие сутки в области произошло 3 пожара.

Так, 3 декабря в 17 часов 35 минут в селе Федосеевка Старооскольского городского округа по улице Вишневая произошел пожар в жилом доме. Огонь сильно повредил крышу на площади 120 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 18 часов 23 минуты дежурным караулом пожарно-спасательных частей №7, № 6, муниципальной пожарной части № 59, добровольной пожарной дружиной села Федосеевка.

В этот же день в 10 часов 30 минут в селе Шопино Белгородского района в СНТ «Рассвет» произошел пожар в дачном домике площадью 36 квадратных метров. От пожара обрушилась кровля домика. Для ликвидации пожара привлекались дежурный караул пожарно-спасательной части № 4, добровольная пожарная дружина СНТ «Рассвет».

Служба спасения напоминает, что при обнаружении возгорания нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону «112» или «101».

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