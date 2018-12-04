2018-12-04T14:51:18+03:00
Общество

Почтальон Яковлевского района ответит за незаконное присвоение денежных средств

Сотрудница почтового отделения потратила деньги, предназначенные для выплат гражданам
Ирина ТАРАСОВА
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Почтальон Яковлевского района ответит за незаконное присвоение денежных средств.Почтальон Яковлевского района ответит за незаконное присвоение денежных средств.Фото: "КП" Архив
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О незаконном присвоении своей подчиненной денежных средств, которые были предназначены для выплат гражданам, рассказала сотрудникам полиции начальник одного из почтовых отделений Яковлевского района.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемая, 31-летняя ранее не судимая жительница, Белгородского района присвоила чужие деньги в размере 19 560 рублей, и потратила их на личные нужды.

Подозреваемую уволили. В отношении нее отделом дознания ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 УК Российской Федерации (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Молодой женщине грозит срок лишения свободы до двух лет.

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