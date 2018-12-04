2018-12-04T12:46:30+03:00
Общество

Белгородский багги-внедорожник «Технолог-1» стал лучшим на международных соревнованиях

Инженерно-гоночная команда SRT Baja победила в номинациях «Техническая презентация», «Бизнес-план презентация» и «Общий зачёт. Статика»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: центра по связям с общественностью БГТУ им. В.Г. Шухова.Фото: центра по связям с общественностью БГТУ им. В.Г. Шухова.
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Инженерно-гоночная команда БГТУ им. В.Г. Шухова «Shukhov Racing Team BAJA» (сокр. «SRT Baja») приняла участие в международных соревнованиях «Baja Russia Statics 2018» и «Baja Russia Dynamics 2018», которые проходили в Москве. Багги-внедорожник «Технолог-1» стал лучшим в трех номинациях: «Техническая презентация», «Бизнес-план презентация» и «Общий зачёт. Статика».

В соревнованиях приняли участие команды из Белгорода, Москвы, Красноярска, Брянска и Череповца.

В первый день прошли статические дисциплины в МАДИ. Команда SRT Baja представила бизнес-план на дальнейшую коммерциализацию своего проекта, который был высоко оценен судьями. Также в первый день прошла так называемая «защита конструкции» - Техническая презентация.

С 28 по 30 ноября команды соревновались в динамике. Организаторы хорошо позаботились о месте проведения заездов – грунтовая трасса была одновременно сложной по прохождению и очень интересной. Выпавший снег внёс свои корректировки. Команды соревновались в дисциплинах: разгон, подъём в гору, манёвренность и двухчасовая гонка на выносливость. Во время подъёма в гору у шуховцев вышло из строя сцепление. Ремонт затратил значительное количество времени, из-за чего команда пропустила «Манёвренность», а вот разгон и гонку на выносливость команда проехала достойно и успешно финишировала.

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