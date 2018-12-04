2018-12-04T11:48:07+03:00
Общество

Как выбрать в белгородских магазинах подарок к Новому году, подскажет Роспотребнадзор

Игрушки, сладости, карнавальные костюмы, пиротехника и прочее не должны испортить праздник
Ирина ТАРАСОВА
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Как выбрать в белгородских магазинах подарок к Новому году, подскажет Роспотребнадзор.Как выбрать в белгородских магазинах подарок к Новому году, подскажет Роспотребнадзор.Фото: "КП" Архив
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Игрушки, сладости, карнавальные костюмы, пиротехника и прочее не должны испортить новогодний праздник. И чтобы этого не случилось, Роспотребнадзор по Белгородской области запустил горячую линию, где специалисты управления подскажут, как не ошибиться с выбором.

Специалисты Роспотребнадзора с 10 по 31 декабря проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности новогодних товаров, а также услуг аниматоров и детских ёлок.

С 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефону 8-800-222-04-31, а также 51-98-72 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области») будут приниматься звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров.

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