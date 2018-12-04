С начала года в Белгородской области зафиксировали 43 факта повреждения ЛЭП

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-04T11:22:41+03:00

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За 11 месяцев в Белгородэнерго зафиксировали 43 наезда автотранспорта на опоры воздушных ЛЭП в результате ДТП и проезда под ЛЭП автомобилей с негабаритным грузом. Около 25 % аварий произошло на территории Валуйского района. В частности, 22 ноября в результате ДТП в поселке Уразово была обесточена линия электропередачи 10 кВ. Без электричества остались порядка 2000 жителей сел Знаменка, Тогобиевка, Кукуевка, Долгое, а также ряд социально значимых объектов. Прибывшая на место происшествия бригада ОВБ Валуйского РЭС обнаружила сбитую опору, срыв проводов и изоляторов и другие повреждения в трех пролетах ЛЭП. Для устранения неисправностей был привлечен дополнительный персонал, автотранспорт и спецтехника.

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Энергетики оперативно локализовали поврежденный участок сети, потребителей запитали по резервным схемам, не нарушив режим работы социально значимых объектов. На ремонт линии и восстановление нормальной схемы потребовалось несколько часов.

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В ДТП, связанных с наездом на опоры ЛЭП, страдают не только водители и пассажиры, но и другие граждане. Без электроэнергии могут остаться населенные пункты, больницы, детские сады и другие социально значимые объекты.

Во избежание подобных происшествий любые действия в охранных зонах ЛЭП, равно как и прохождение под проводами ВЛ крупногабаритного транспорта, должны быть согласованы с электросетевой компанией. Персонал РЭС произведет подъем провода воздушной линии на нужную высоту. В случае наезда на опору ЛЭП необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру прямой линии ПАО «МРСК Центра» 13-50 (федеральный номер 8800-50-50-115) и не усугублять свою вину, скрываясь с места происшествия.