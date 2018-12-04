2018-12-04T10:04:43+03:00
Общество

Белгородские школьники штурмовали пожарную башню

На базе спортивного комплекса Главного управления МЧС России по Белгородской области прошли городские юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские школьники штурмовали пожарную башню. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Белгородские школьники штурмовали пожарную башню. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди школьников, которые прошли на базе спортивного комплекса Главного управления МЧС России по Белгородской области, были посвящены Году культуры безопасности. Учащиеся соревновались в упражнениях по преодолению 100 метровой полосы с препятствиями и подъёме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни.

Организаторами соревнований выступили Главное управление МЧС России по Белгородской области, региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества и управление образования города Белгорода.

В состязаниях приняли участие команды из 13 школ города Белгорода, в составе каждой из которых по восемь человек. За звание сильных, смелых и выносливых боролись мальчики и девочки в возрасте от 12 до 15 лет.

Лучшими в общекомандном зачете стали юные пожарные школы № 28, 2-е место завоевала команда школы № 11, почетное третье место – у команды юных пожарных гимназии № 5 областного центра.

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