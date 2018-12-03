2018-12-03T18:27:28+03:00
Общество

В Новом Осколе нашли мужчину, критиковавшего местную власть, с перерезанным горлом

Родные не верят в версию самоубийства
Ирина ТАРАСОВА
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В Новом Осколе нашли мужчину, критиковавшего местную власть, с перерезанным горлом.В Новом Осколе нашли мужчину, критиковавшего местную власть, с перерезанным горлом.Фото: "КП" Архив
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Мужчину, который критиковал местную власть, нашли с перерезанным горлом в Новом Осколе. Родные не верят в то, что он решил свести счеты с жизнью.

Как известно, мужчина ранее создал группу в соцсетях «Ад и трэш Нового Оскола». Позже он проиграл суд замглавы районной администрации города. В соцсетях сообщили, что его нашли в ванной с перерезанным горлом и венами. В больницу, куда доставили мужчину, спасти его жизнь не удалось.

Следственный комитет по Белгородской области начав проверку по факту гибели жителя Нового Оскола, рассматривает все версии его гибели.

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