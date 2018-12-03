2018-12-03T17:27:26+03:00
Общество

В Белгороде за некачественную уборку снега во дворах будут взимать штраф

За два первых декабрьских дня в Белгороде выпало четверть месячной нормы осадков
Ирина ТАРАСОВА
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За два первых декабрьских дня в Белгороде выпало четверть месячной нормы осадков.За два первых декабрьских дня в Белгороде выпало четверть месячной нормы осадков.Фото: "КП" Архив
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В первые декабрьские дни в областном центре выпало 6,5 миллиметра осадков, что составляет четверть месячной нормы. В Белгороде усилен контроль за состоянием уборки улиц и дворов. За некачественную уборку предусмотрен штраф.

На уборку снега в первые два декабрьских дня вышли более 200 рабочих и 112 единиц техники «Белгорблагоустройства».Всего за два выходных дня из Белгорода вывезли 1 946 кубометров снега, израсходовали 1 334 кубометра песко-соляной смеси. И сейчас на городских улицах продолжают люди и техника. Дороги чистят и обрабатывают песко-соляной смесью.

Городские власти Белгорода говорят, что будут штрафовать за ненадлежащие состояние двора. Как отмечают в областном управлении экологического контроля, размер штрафа составляет от 10 до 80 тысяч рублей. В управлении государственного жилищного надзора он еще выше – от 100 до 250 тысяч.

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