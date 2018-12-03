В Белгородском регионе в интернет-голосовании за новое имя аэропорта победил Владимир Шухов

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-03T18:06:47+03:00

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Имя Владимира Шухова набрало 40% голосов, его выбрал 39 561 белгородец. Теперь имя знаменитого инженера в Белгороде будет носить не только технологический университет, но и аэропорт. Другое имя до последнего оставалось в лидерах. За Николая Ватутина проголосовало 37 678 белгородцев (38%). Третье – у Алексея Маресьева. Всего в интенет-голосовании приняли участие 97 610 жителей области.

Итоги голосования объявят 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1», подсчитав данные на всех площадках, на которых проводилось голосование. С итогами голосованияв проекте "Великие имена России" можно ознакомиться здесь.