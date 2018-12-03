На белгородском рельсовом автобусе теперь можно ездить по абонементу
На рельсовый автобус, который курсирует от микрорайона «Новая жизнь» до железнодорожного вокзала со всеми остановками, теперь можно приобрести абонемент. Его продажу запустила ППК «Черноземье».
Приобрести абонементы можно в пригородных кассах станции «Белгород». В частности, для жителей микрорайона «Новая Жизнь» стоимость абонемента составит 450 рублей. Безлимитный билет для поездок в Стрелецкое и Пушкарное составит 1250 рублей.
Также на пригородном железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы, в том числе 50% скидка на проезд для студентов и школьников, 75% скидка – детям от 5 до 7 лет.
Здесь можно ознакомиться с расписанием движения общественного транспорта.