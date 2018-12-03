2018-12-03T16:16:51+03:00
Общество

На белгородском рельсовом автобусе теперь можно ездить по абонементу

Его продажу запустила ППК «Черноземье»
Ирина ТАРАСОВА
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На белгородском рельсовом автобусе теперь можно ездить по абонементу.На белгородском рельсовом автобусе теперь можно ездить по абонементу.Фото: "КП" Архив
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На рельсовый автобус, который курсирует от микрорайона «Новая жизнь» до железнодорожного вокзала со всеми остановками, теперь можно приобрести абонемент. Его продажу запустила ППК «Черноземье».

Приобрести абонементы можно в пригородных кассах станции «Белгород». В частности, для жителей микрорайона «Новая Жизнь» стоимость абонемента составит 450 рублей. Безлимитный билет для поездок в Стрелецкое и Пушкарное составит 1250 рублей.

Также на пригородном железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы, в том числе 50% скидка на проезд для студентов и школьников, 75% скидка – детям от 5 до 7 лет.

Здесь можно ознакомиться с расписанием движения общественного транспорта.

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