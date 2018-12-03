2018-12-03T14:52:31+03:00
Общество

В Белгородской области на минувшей неделе три транспортных средства пострадали от огня

Причина пожаров - элементарное несоблюдения правил безопасности
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Нередко владельцы автомобилей пренебрегают соблюдением правил пожарной безопасности. В результате на минувшей неделе три транспортных средства пострадали от огня.

Так, ночью 27 ноября в Белгороде по улице Шаландина произошел пожар в автомобиле «Рено Логан». В результате пожара транспортное средство было повреждено огнем. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 2.

В селе Федосеевка Старооскольского городского округа днём в переулке 3-й Логовой произошёл пожар в автомобиле«Grahd Cherokee». Огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 7.

1 декабря в половине девятого утра в микрорайоне Дубрава-1 в Старом Осколе произошёл пожар в автомобиле «Митсубиши». Огнём оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 6.

Спасатели напоминают, что пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей и пассажиров. При этом электрооборудование и синтетическая обшивка салона в случае пожара выделяют большое количество токсичных газов. Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным, ведь нередки случаи, когда именно благодаря огнетушителю удается предотвратить пожар в авто.

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