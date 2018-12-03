2018-12-03T13:57:57+03:00
Общество

В Белгороде наложили запрет на продажу алкоголя

По иску Белгородской транспортной прокуратуры суд признал запрещенной к распространению информацию о розничной продаже алкогольной продукции через интернет
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде наложили запрет на продажу алкоголя через интернет.В Белгороде наложили запрет на продажу алкоголя через интернет.Фото: "КП" Архив
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После мониторинга СМИ, который провела Белгородская транспортная прокуратура, была выявлена информация о розничной круглосуточной продаже через интернет-магазин алкоголя и сигарет, в том числе и несовершеннолетним. Белгородская транспортная прокуратура подала иск, запрещающий распространение подобной информации. Иск Октябрьским судом Белгорода удовлетворен в полном размере.

В ходе разбирательства было установлено, что на одном из сайтов размещали информацию о розничной продаже через интернет-магазин алкогольной продукции и сигарет из магазинов беспошлинной торговли ДЬЮТИ ФРИ (DUTI FREE).

На сайте круглосуточно осуществлялся прием заказов, была определена процедура доставки товара. При этом отсутствовала информация о запрете продажи алкоголя в ночное время. Таким образом, покупатели имели возможность сделать срочный заказ, условия доставки которого оговаривались по телефону, указанному на сайте. Информация на сайте находилась в свободном доступе для неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Все эти действия противоречат действующему законодательству. За нарушение правил продажи алкогольной продукции предусмотрена административная, а также уголовная ответственность.

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