2018-12-03T12:37:15+03:00
Общество

На минувшей неделе в Белгороде ликвидировали 25 пожаров

В период с 26 ноября по 2 декабря белгородские огнеборцы устранили 25 очагов возгораний
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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На прошлой неделе в регионе произошло 25 пожаров, из них 11 – в жилых помещениях. Основные причины возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнем.

Так, ночью 27 ноября в селе Стрелецкое Белгородского района по улице Глинки произошёл пожар в жилом доме. Помещение оказалось повреждено огнем изнутри на площади 25 квадратных метров. Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В Старом Осколе 28 ноября в микрорайоне Интернациональный произошел пожар в однокомнатной квартире многоэтажного жилого дома. В одной из комнат огнем были повреждены вещи на площади 2 квадратных метра. Предположительно, к пожару могла привести неосторожность при курении.

Днём 29 ноября в селе Зыбино Борисовского района произошло возгорание в жилом доме. В помещении огнем было повреждена площадь 35 квадратных метров, с обрушением кровли. Огнеборцы справились с пожаром за 30 минут.

Около 7 часов вечера 1 декабря в хуторе Вязовской Краснояружского района по улице Трудовая произошел пожар в жилом доме. Огнем была повреждена кровля на площади 72 квадратных метра с последующим обрушением. Пожар был устранен за час. Для его ликвидации привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 24 и № 32, добровольная пожарная команда ЗАО "Краснояружская зерновая компания", добровольная пожарная команда ОАО "Приосколье-Агросемена" и добровольная пожарная дружина села Колотиловка.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается с убедительной просьбой соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, быть внимательнее при обращении с печным отоплением, не курить в помещении.

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