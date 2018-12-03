2018-12-03T10:23:07+03:00
Общество

Журналисты региональных СМИ посетили корпоративный музей Сбербанка в Воронеже

В фойе главного корпуса Центрально-Черноземного банка открылся большой корпоративный музей, созданный по инициативе Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк Владимира Салмина
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Экспонаты коллекции информируют посетителей о формирование банковской системы в мире, о первых деньгах и банковских услугах. Например, журналисты узнали о том, как тамплиеры осуществляли денежные переводы, а индейцы майя расплачивались за товары и услуги какао-бобами.

Особый ажиотаж вызвала возможность потрогать килограммовый слиток золота и подержать в руках целый чемодан с миллионом долларов внутри. Оказалось, что на вес он довольно тяжел, что, впрочем, не помешало и брутальным парням, и хрупким барышням, с одинаковым азартом фотографироваться с интерактивным экспонатом.

Разумеется, в музее большое место уделено развитию сберегательного дела в России и в Черноземье. Экспозиция рассказывает как об исторических вехах, так и о современных достижениях.

- То, что мы помним свою историю – очень важно, - считает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Она будет служить назиданием и настоящему поколению сотрудников, и, что особенно ценно, – будущим поколениям наших коллег. Думаю, что наш музей станет хорошей обучающей площадкой для детей.

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