В Белгороде со вторника потеплеет и пойдет снег

3 Дек. 11:26 2018-12-03T11:26:31+03:00

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Синоптики прогнозируют, что с 4 декабря в Белгороде пойдет снег и потеплеет. Температура днем не опустится ниже -3. Ночью будет держаться на отметке -3 градуса.

С утра 3 декабря в Белгороде ярко светит солнце. Температура в ночь со 2 на 3 декабря составила -13 градусов. Днем синоптики обещают -6. Но со вторника, 4 декабря, в областном центре потеплеет до -3, пойдет снег. Снег будет падать все рабочие дни, вплоть до субботы. Температура днем будет держаться около 0, ночью к пятнице опустится до -7.

В субботу будет пасмурно. Дневная температура составит -4 градуса, ночью столбик термометра покажет -9. Но в воскресенье вновь потеплеет до 0 градусов, возможен снег. В понедельник следующей недели синоптики прогнозируют снег с дождем.