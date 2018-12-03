2018-12-03T09:33:42+03:00
Общество

На дорогах Белгородской области 3-7 декабря проводится операция «Должник»

Автовладельцы-должники смогут оплатить задолженности по исполнительным производствам непосредственно на месте
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской областиФото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области
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С 3 по 7 декабря белгородские судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Выявлять должников по исполнительным производствам будут на дорогах Белгородской области. Автовладельцам, имеющим задолженности по исполнительным производствам предоставят возможность оплачивать свои долги прямо на месте, посредством POS-терминала.

При этом на автотранспорт должников, которые уклоняются от уплаты долгов, будет накладываться арест, с изъятием и передачей на специализированную парковку.

Должникам автовдалельцам следует обратить внимание на тот факт, что все расходы по совершению исполнительных действий (погрузке, транспортировке и хранению автотранспорта) будут взысканы с должников, своевременно не исполнивших требования исполнительных документов.

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