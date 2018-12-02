2 Дек. 19:27 2018-12-02T19:29:47+03:00

В Белгороде устанавливают центральную новогоднюю елку. Фото из открытых источников.

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На Соборной площади Белгорода начали монтаж главной новогодней елки региона. Рабочие начали с монтажа 35-метрового каркаса, а затем приступят к украшению искусственной хвоей и светодиодными гирляндами. Завершат работы 5 декабря.

Также начат монтаж катка. Пока смонтировано только его основание.

На площади будут проходить новогодние гуляния, выступят артисты. Здесь также установят горки для детей. Намечена разнообразная развлекательная программа на все новогодние праздники.

Напомним, что елку стоимостью в 5,9 миллиона рублей подарила городу крупная сельскохозяйственная компания.