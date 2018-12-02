В Валуйках отметят день рождения Николая Ватутина

2 Дек. 15:33 2018-12-02T15:33:56+03:00

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16 декабря жители Валуек отметят день рождения Николая Ватутина. Николай Фёдорович родился 16 декабря 1901 года.

В день рождения земляка музейный урок проведут в Мандровской школе сотрудники МУК «Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина». Ученики услышат рассказ с новыми фактами из жизни прославленного героя Великой Отечественной, увидят фотографии, документы, книги.

В 2018 году дом-музей посетило 9,5 тыс. человек, что превысило уровень прошлого года. Интерес к деятельности Героя Советского Союза Ватутина с каждым годом лишь возрастает.

В этом году имя Николая Ватутина также вошло в шорт-лист вариантов для наименования белгородского аэропорта и лидирует в голосовании.