В Белгороде 74-летний мужчина сбил инспектора ДПС

2 Дек. 11:46 2018-12-02T11:49:50+03:00

Также пострадал с 43-летний мужчина, который стоял рядом с инспектором

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ДТП произошло 30 ноября около в 14.45 в Белгороде. За рулем отечественного автомобиля марки «ВАЗ-21043» находился 74-летний водитель. Он своим автомобилем сбил госавтоинспектора и стоящего рядом с ним мужчину.

Как выяснилось, пожилой водитель не рассчитал конкретные дорожные условия и неправильно выбрал скорость движения, когда проезжал мимо госавтоинспектора, остановившего для проверки другой автомобиль.

Пострадавшие в результате ДТП госавтоинспектор и 43-летний водитель братились в медучреждение за помощью.