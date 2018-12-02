2018-12-02T11:49:50+03:00
Общество

В Белгороде 74-летний мужчина сбил инспектора ДПС

Также пострадал с 43-летний мужчина, который стоял рядом с инспектором
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде 74-летний мужчина сбил инспектора ДПСВ Белгороде 74-летний мужчина сбил инспектора ДПСФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

ДТП произошло 30 ноября около в 14.45 в Белгороде. За рулем отечественного автомобиля марки «ВАЗ-21043» находился 74-летний водитель. Он своим автомобилем сбил госавтоинспектора и стоящего рядом с ним мужчину.

Как выяснилось, пожилой водитель не рассчитал конкретные дорожные условия и неправильно выбрал скорость движения, когда проезжал мимо госавтоинспектора, остановившего для проверки другой автомобиль.

Пострадавшие в результате ДТП госавтоинспектор и 43-летний водитель братились в медучреждение за помощью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24