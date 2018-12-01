Белгородская школа №11 стала бронзовым призером Всероссийского конкурса «Успешная школа – 2018»

СЕГОДНЯ 17:42 2018-12-01T17:42:27+03:00

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15 лучших общеобразовательных учреждений были отобраны из 290 конкурсных работ на заочном этапе. 26 ноября команды этих школ встретились на очном этапе конкурса. Средняя общеобразовательная школа №11 Белгорода стала бронзовым призером конкурса.

Три конкурсных испытания нужно было преодолеть участникам: презентовать деятельность своей образовательной организации, продемонстрировать способы реализации одного из десяти правил успешной педагогической и управленческой деятельности. Они также приняли участие в «турнире капитанов», обсудив актуальную тему современного образования в формате круглого стола.

III Всероссийский конкурс «Успешная школа» был организован издательским домом «Учительская газета» при поддержке Комитета Госдумы по образованию и науке, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Агентства стратегических инициатив.