В Белгороде прошли учения по спасению людей в период ледостава

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-01T14:25:22+03:00

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На территории центрального пляжа Белгорода прошли учения под руководством начальника МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктора Баранова. Он отметил, что одной из главных задач была отработка взаимодействия между службами экстренного реагирования и практических навыков при проведении поисковых спасательных работ.

На учениях условия были максимально приближены к реальной ситуации. После поступления в единую дежурно-диспетчерскую тревожного звонка, диспетчеры определили координаты происшествия, куда выдвинулись спасатели. Они оперативно добрались до тонущего мужчины и вытащили его на берег. На суше пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Подчеркнем, что за последние два года на водоемах города в осенне-зимний период не зафиксировано ни одного происшествия.