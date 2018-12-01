2018-12-01T14:25:22+03:00
Общество

В Белгороде прошли учения по спасению людей в период ледостава

В областном центре спасатели отработали действия по оказанию помощи провалившимся под лед
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде прошли учения по спасению людей в период ледостава.В Белгороде прошли учения по спасению людей в период ледостава.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На территории центрального пляжа Белгорода прошли учения под руководством начальника МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктора Баранова. Он отметил, что одной из главных задач была отработка взаимодействия между службами экстренного реагирования и практических навыков при проведении поисковых спасательных работ.

На учениях условия были максимально приближены к реальной ситуации. После поступления в единую дежурно-диспетчерскую тревожного звонка, диспетчеры определили координаты происшествия, куда выдвинулись спасатели. Они оперативно добрались до тонущего мужчины и вытащили его на берег. На суше пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Подчеркнем, что за последние два года на водоемах города в осенне-зимний период не зафиксировано ни одного происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24