В Белгороде прошли учения по спасению людей в период ледостава
На территории центрального пляжа Белгорода прошли учения под руководством начальника МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктора Баранова. Он отметил, что одной из главных задач была отработка взаимодействия между службами экстренного реагирования и практических навыков при проведении поисковых спасательных работ.
На учениях условия были максимально приближены к реальной ситуации. После поступления в единую дежурно-диспетчерскую тревожного звонка, диспетчеры определили координаты происшествия, куда выдвинулись спасатели. Они оперативно добрались до тонущего мужчины и вытащили его на берег. На суше пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
Подчеркнем, что за последние два года на водоемах города в осенне-зимний период не зафиксировано ни одного происшествия.