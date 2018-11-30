В большом зале Белгородской государственной филармонии звучала музыка духового оркестра

30 Нояб. 23:24 2018-11-30T23:24:05+03:00

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30 ноября с 19 до 21 часа в большом зале Белгородской государственной филармонии звучала музыка Концерртного оркестра духовых инструментов. Послушать особого гостя – лауреата международных конкурсов, обладателя премии Президента РФ, гранта фонда «Русское исполнительское искусство», солиста Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова Кирилла Солдатова (труба, Москва) пришли сотни белгородцев.

За дирижерским пультом – Александр Яговдик. Ведущая — заслуженный работник культуры РФ Людмила Сидорова.

Звучала музыка Лядова, Калинникова, Скрябина, Шостаковича, Чернецкого, Троцюка. Особый восторг зрительного зала вызвало исполнение «Концерта для трубы с оркестром» Александры Пахмутовой. Солисту – Кириллу Солдатову, аплодировали, дарили цветы и теплоту своих сердец благодарные зрители.

Третий день VII фестиваля Шереметевских музыкальных ассамблей стал в Белгороде настоящим праздником музыки.