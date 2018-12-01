На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-01T11:41:51+03:00

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По данным синоптиков в первый день зимы в Белгородской области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков. Утром местами небольшой снег. Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание водителей на особенности эксплуатации машины во время снегопадов.

Днем 1 декабря синоптики прогнозируют снег, местами по области - сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 10 - 15º мороза, днём будет около 3- 8º мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает, что в условиях ухудшения видимости во время снегопада водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам также нужно быть внимательными при передвижении по тротуару во время гололеда, чтобы не получить травму, а также аккуратно переходить через дорогу. И не перебегать перед движущимися автомобилями! Когда шины попадают на гололед, их сцепление с дорогой сразу снижается в 4-5 раз, что в свою очередь в несколько раз увеличивает тормозной путь транспортных средств. А это значит, что быстрая остановка автомобиля просто невозможна.