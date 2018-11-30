2018-11-30T14:25:54+03:00
Общество

Белгородский регион защищают добровольные пожарные

В регионе действует свыше 1 300 добровольных пожарных дружин и команд, общей численностью 13 200 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Помощь добровольной пожарной охраны значительно влияет на оперативность в борьбе с огненной стихией. На сегодняшний день в регионе действует свыше 1 300 добровольных пожарных дружин и команд, общей численностью 13 200 человек. На вооружении добровольцев – 266 единиц пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

В 2018 году добровольные пожарные приняли участие в тушении 337 пожаров и 560 загораний, самостоятельно ликвидировали более 80 пожаров, спасли из огня 7 человек.

Наряду с реагированием на возникающие пожары и загорания личный состав добровольной пожарной охраны проводит мероприятия по профилактике происшествий. Совместно с сотрудниками МЧС они проводят подворовые обходы, распространяют листовки на противопожарную тематику.

В белгородском регионе ведется постоянная работа по повышению профессиональных навыков добровольцев. А для поддержки добровольных пожарных принят ряд нормативно-правовых актов, в которых для них предусмотрено 20 льгот и социальных гарантий.

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