Белгородские студенты-паралимпийцы будут соревнования в выполнении нормативов ГТО

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-30T15:43:14+03:00

Соревнования смешанных команд из студентов-паралимпийцев и учащихся вузов с основной медицинской группой состоятся 6 декабря

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6 декабря в спортивном комплексе Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» пройдут соревнования смешанных команд из студентов-паралимпийцев и учащихся вузов с основной медицинской группой. Студенты будут состязаться в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне!» в рамках всероссийского проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО»

Соревнования организует Ассоциация студенческих спортивных клубов России совместно с НИУ «БелГУ». Главная цель этих состязаний – помочь максимально социализироваться в своих вузах ребятам, имеющим физические особенности.

По условиям состязаний, команды состоят из двух человек, один из которых имеет ограниченные возможности по здоровью, другой – с основной медицинской группой. Пары будут соревноваться друг с другом в стрельбе, метании в цель, поднимании туловища из положения лежа, выполнят и другие нормативы. Баллы обоих участников суммируют. Победители, которые выявятся в командном зачете, получат ценные призы.

Почетный гость соревнований – чемпион России по пулевой стрельбе, член паралимпийской сборной России - Андрей Кожемякин.

Другие паралимпийцы - Антонина Жукова, Татьяна Рябченко и Константин Гулевский – выступят на состязаниях в качестве участников.