2018-11-30T13:02:21+03:00
Общество

Белгородский Арбат продлят до Свято-Троицкого бульвара

В областном центре появится новая пешеходная зона
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Белгородский Арбат продлят до Свято-Троицкого бульвара.Белгородский Арбат продлят до Свято-Троицкого бульвара.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Около двух месяцев назад на улице 50-летия Белгородской области начались работы по благоустройству. Участок от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара очень скоро станет пешеходной зоной.

Новое место для отдыха горожан продлит белгородский Арбат: на фасадах домов здесь также будут висеть картины известных художников, на которые можно будет любоваться с удобных скамеек.

Улица приятно удивит не только пешеходов, но и велосипедистов, для них предусмотрены велодорожки. С наступлением тепла приступят к озеленению новой пешеходной зоны. Проект предусматривает множество цветочных клумб и кустарников. Деревья, которые росли на улице ранее, не повредили, а оставили на своих местах, аккуратно их оградив.

«Комсомолке» несколько дней назад удалось пообщаться с рабочими, которые трудились, укладывая плиты. Как и было нам обещано, с этой работой они справились до наступления холодов.

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