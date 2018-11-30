Белгородский Арбат продлят до Свято-Троицкого бульвара

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-30T13:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Около двух месяцев назад на улице 50-летия Белгородской области начались работы по благоустройству. Участок от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара очень скоро станет пешеходной зоной.

Новое место для отдыха горожан продлит белгородский Арбат: на фасадах домов здесь также будут висеть картины известных художников, на которые можно будет любоваться с удобных скамеек.

Улица приятно удивит не только пешеходов, но и велосипедистов, для них предусмотрены велодорожки. С наступлением тепла приступят к озеленению новой пешеходной зоны. Проект предусматривает множество цветочных клумб и кустарников. Деревья, которые росли на улице ранее, не повредили, а оставили на своих местах, аккуратно их оградив.

«Комсомолке» несколько дней назад удалось пообщаться с рабочими, которые трудились, укладывая плиты. Как и было нам обещано, с этой работой они справились до наступления холодов.