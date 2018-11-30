2018-11-30T11:26:53+03:00
Общество

Как житель Чернянки украл более 40 тысяч рублей с чужой кредитки

«Помог» вору владелец карты, который по ошибке подключил мобильный банк к его номеру телефона
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Чернянки обвинен в краже более 40 тысяч рублей с чужой кредитки.Житель Чернянки обвинен в краже более 40 тысяч рублей с чужой кредитки.Фото: "КП" Архив
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В полицию Губкина обратился местный 23-летний житель, который рассказал, что с его кредитной карты пропали 40 тысяч 500 рублей. Как выяснилось, он по ошибке подключил свой мобильный банк к чужому номеру телефона.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили, что подозреваемым в преступлении оказался 24 летний житель посёлка Чернянка. Он решил воспользоваться тем, что владелец карты по ошибке подключил мобильный банк к его номеру. Злоумышленник с 15 по 27 ноября ежедневно снимал с карты деньги небольшими суммами и тратил.

По п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ возбуждено уголовное дело (Кража, совершенная с банковского счета). За снятие денег с чужой карты злоумышленник может сесть на 6 лет.

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