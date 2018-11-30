СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-30T09:26:35+03:00

«Белкомтранс» назвал предварительную причину ДТП с маршруткой, у которой отвалилось колесо Фото: "КП" Архив

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в областном центре на ул. Костюкова

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Инцидент произошел в 13.30. Автобус марки «Камаз Марко Поло» под управлением 34-летнего водителя двигался по маршруту №33 со стороны Михайловского шоссе в направлении проспекта Ватутина. На улице Костюкова у маршрутки во время движения отсоединилось правое заднее колесо. В результате водитель не справился с управлением и наехал на бордюр. За медицинской помощью обратилась одна пассажирка автобуса.

Как сказал директор ООО «Белкомтранс» Павел Орлов, «ДТП было спровоцировано самопроизвольным отворачиванием колеса. По предварительной оценке из-за ненадлежащего качества исполнения шпилек и гаек крепления колеса. Возможно, сказалась нагрузка или усталость металла».

При этом в «Белкомтрансе» утверждают, что данный автобус прошел предрейсовый осмотр в 6 утра и был выпущен на рейс в исправном состоянии. Водитель также прошел положенный медицинский осмотр.

Автобус марки «Камаз Марко Поло», попавший в ДТП, 2014 года выпуска, его пробег на данный момент составляет 300 тысяч километров. Согласно ФЗ №170 «О техническом осмотре транспортных средств» автобусы должны проходить поверку каждые полгода. По данным, предоставленным компанией «Белкомтранс», автобус проходил полное техническое обслуживание в августе этого года. В соответствии с диагностической картой, выданной по итогам осмотра, нарушений требований, предъявляемых к транспортным средствам, установлено не было.

По словам Павла Орлова после инцидента компания-перевозчик усилила контроль за подвижным составом:

«Сейчас автобусы проходят дополнительные осмотры. Более тщательно и более детально обращают внимание на состояние подвижного состава».

Напомним, что на данный момент по факту случившегося проводится проверка.

По вопросам неисправности пассажирского транспорта горожане могут обращаться в отдел организации пассажирских перевозок и маршрутной сети администрации Белгорода по телефону 23-30-88.