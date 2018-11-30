2018-11-30T09:26:35+03:00
Общество

«Белкомтранс» назвал предварительную причину ДТП с маршруткой, у которой отвалилось колесо

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в областном центре на ул. Костюкова
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
«Белкомтранс» назвал предварительную причину ДТП с маршруткой, у которой отвалилось колесо«Белкомтранс» назвал предварительную причину ДТП с маршруткой, у которой отвалилось колесоФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в 13.30. Автобус марки «Камаз Марко Поло» под управлением 34-летнего водителя двигался по маршруту №33 со стороны Михайловского шоссе в направлении проспекта Ватутина. На улице Костюкова у маршрутки во время движения отсоединилось правое заднее колесо. В результате водитель не справился с управлением и наехал на бордюр. За медицинской помощью обратилась одна пассажирка автобуса.

Как сказал директор ООО «Белкомтранс» Павел Орлов, «ДТП было спровоцировано самопроизвольным отворачиванием колеса. По предварительной оценке из-за ненадлежащего качества исполнения шпилек и гаек крепления колеса. Возможно, сказалась нагрузка или усталость металла».

При этом в «Белкомтрансе» утверждают, что данный автобус прошел предрейсовый осмотр в 6 утра и был выпущен на рейс в исправном состоянии. Водитель также прошел положенный медицинский осмотр.

Автобус марки «Камаз Марко Поло», попавший в ДТП, 2014 года выпуска, его пробег на данный момент составляет 300 тысяч километров. Согласно ФЗ №170 «О техническом осмотре транспортных средств» автобусы должны проходить поверку каждые полгода. По данным, предоставленным компанией «Белкомтранс», автобус проходил полное техническое обслуживание в августе этого года. В соответствии с диагностической картой, выданной по итогам осмотра, нарушений требований, предъявляемых к транспортным средствам, установлено не было.

По словам Павла Орлова после инцидента компания-перевозчик усилила контроль за подвижным составом:

«Сейчас автобусы проходят дополнительные осмотры. Более тщательно и более детально обращают внимание на состояние подвижного состава».

Напомним, что на данный момент по факту случившегося проводится проверка.

По вопросам неисправности пассажирского транспорта горожане могут обращаться в отдел организации пассажирских перевозок и маршрутной сети администрации Белгорода по телефону 23-30-88.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ
Как житель Чернянки украл более 40 тысяч рублей с чужой кредитки
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
Жителя Белгородского района обвиняют в том, что он убил жену и инсценировал ограбление
Жителя Старого Оскола приговорили за незаконное приобретение и хранение наркотиков
В Белгородском регионе осудили мужчину и женщину, которые виновны в гибели своей знакомой
В Белгородской области 1 декабря ожидается сильный снегопад
В Белгородской области прокомментировали слухи об отставке губернатора
За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров
«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса»
В Белгородской области энергетики повышают надежность межрайонных ЛЭП
Белгородец погасил 5,5 миллионов рублей ущерба, чтобы продать квартиру
В Белгородской области уровень заболеваемости - ниже эпидемического порога
В Белгородской области подозреваемый в краже при задержании ударил полицейского
В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт
В Белгородской области введен карантин из-за вспышки бешенства
На белгородской таможне арестовали 1330 Дедов Морозов
В Белгороде на улице Костюкова произошло ДТП с участием маршрутки
Белгородец спрятал за пазуху несколько палок колбасы и убежал из магазина [видео]
В Белгороде мужчину не выпустили на Украину из-за коммунальных долгов сына
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»