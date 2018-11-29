2018-11-29T19:32:53+03:00
Происшествия

Жителя Белгородского района обвиняют в том, что он убил жену и инсценировал ограбление

Обстоятельства загадочного преступления устанавливают сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального СК
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Сообщение о преступлении в поселке Октябрьский поступило в полицию вечером 13 ноября. Тело 39-летней жительницы Белгородского района было обнаружено в доме, где они проживали с супругом. По версии следствия, как раз он и учинил расправу над женщиной. Смертельный конфликт произошел утром на почве ревности. В ответ на упреки 42-летнего мужа женщина только улыбалась. Тогда разгневанный супруг взял кусок металлической трубы и нанес ей удары по голове. От полученных травм белгородка скончалась на месте преступления.

- Чтобы создать видимость ограбления, обвиняемый взял из дома денежные средства, золотые украшения и отправился на работу. Вернувшись вечером домой, он заявил об ограблении и убийстве жены неизвестными в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление удалось раскрыть. По данным областного, Следкома обвиняемый 28 ноября написал явку с повинной.

Уголовное дело об убийстве находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области. Обвиняемый заключен под стражу. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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