2018-11-29T18:00:21+03:00
Общество

Жителя Старого Оскола приговорили за незаконное приобретение и хранение наркотиков

За хранение наркотических веществ в особо крупном размере он получит 2 года с учетом смягчающих обстоятельств
Ирина ТАРАСОВА
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Жителя Старого Оскола приговорили за незаконное приобретение и хранение наркотиков.Жителя Старого Оскола приговорили за незаконное приобретение и хранение наркотиков.Фото: "КП" Архив
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Старооскольский городской суд Белгородской области вынес приговор в отношении жителя Старого Оскола. Он осужден на незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере. При этом учтены смягчающие обстоятельства. Мужчина получит 2 года ограничения свободы.

Судом установлено, что в июле 2018 года мужчина около старооскольского железнодорожного вокзала незаконно приобрел наркотическое средство «соль» в крупном размере. Часть он употребил на месте, а с оставшимся наркотиком в тот же день был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Суд учел смягчающие обстоятельства, которые признаны исключительными, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

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