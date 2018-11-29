2018-11-29T15:28:32+03:00
Общество

В Белгородском регионе осудили мужчину и женщину, которые виновны в гибели своей знакомой

Родным погибшей они выплатят 2 миллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе осудили мужчину и женщину, которые убили и ограбили свою знакомуюВ Белгородском регионе осудили мужчину и женщину, которые убили и ограбили свою знакомуюФото: "КП" Архив
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В Белгородском районе осудили пару из Щебекино, которая виновна в убийстве своей знакомой. Родным погибшей будет выплачено 2 миллиона рублей.

Как стало известно, убийство пара задумала для того, чтобы завладеть предметами роскоши своей знакомой. Подсудимая пригласила подругу к себе в гости, а по дороге опоила ее снотворным. Подсудимый задушил молодую женщину, а чтобы скрыть следы преступления злоумышленники отвезли тело к водоему и бросили его в районе сел Новая Таволжанка-Архангельское. Их добычей стали золотые украшения, которые злоумышленники сдали в ломбард, а шубу оставили на съемной квартире.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Дама будет находиться в местах лишения свободы 13 лет 6 месяцев. А затем ее свобода будет ограничена на 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба СК России по белгородской области.

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