2018-11-29T16:45:14+03:00
Общество

В Белгородской области 1 декабря ожидается сильный снегопад

Снегопады и сильная метель придут в регион строго по календарю
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области 1 декабря ожидается сильный снегопад.В Белгородской области 1 декабря ожидается сильный снегопад.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Сильные снегопады и метели обещают синоптики белгородцам с 1 декабря. Так что зима придет строго по календарю. Скорость ветра составит 16 метров в секунду. Температура воздуха 1 декабря днем будет в пределах -6 градусов.

Снегопады ожидаются и в воскресенье, 2 декабря. В регионе они продолжатся 6 и 7 декабря. Но температура воздуха повысится, так что стоит ожидать мокрого снега и гололедицы. Синоптики связывают это с тем, что на юг России движетсят узкая полоса активного атмосферного фронта.

В Сибири, на Дальнем Востоке, Урале, на Кавказе и в Центральной России также ожидают сильных снегопадов.

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