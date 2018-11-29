В Белгородской области 1 декабря ожидается сильный снегопад

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-29T16:45:14+03:00

Снегопады и сильная метель придут в регион строго по календарю

Изменить размер текста: A A

Сильные снегопады и метели обещают синоптики белгородцам с 1 декабря. Так что зима придет строго по календарю. Скорость ветра составит 16 метров в секунду. Температура воздуха 1 декабря днем будет в пределах -6 градусов.

Снегопады ожидаются и в воскресенье, 2 декабря. В регионе они продолжатся 6 и 7 декабря. Но температура воздуха повысится, так что стоит ожидать мокрого снега и гололедицы. Синоптики связывают это с тем, что на юг России движетсят узкая полоса активного атмосферного фронта.

В Сибири, на Дальнем Востоке, Урале, на Кавказе и в Центральной России также ожидают сильных снегопадов.