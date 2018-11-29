2018-11-29T13:24:29+03:00
Общество

В Белгородской области прокомментировали слухи об отставке губернатора

В пресс-службе области утверждают, что слухи об отставке Евгения Савченко ничем не подтверждены
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области прокомментировали слухи об отставке губернатора.В Белгородской области прокомментировали слухи об отставке губернатора.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Слухи об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко прокомментировали в пресс-службе главы региона. В пресс-службе отметили, что информация о возможной отставке губернатора ничем не подтверждена. Евгений Савченко работает в обычном режиме, его график расписан на ближайшие недели очень подробно.

О том, что «в Белгородской области активно обсуждается возможность ухода правящего регионом с 1993 года губернатора Евгения Савченко «уже в декабре» написала 29 ноября газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Напомним, что Евгений Савченко чуть более года назад, в сентябре 2017, в очередной раз одержал победу на выборах. Он набрал 69,29% голосов избирателей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров
«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса»
В Белгородской области энергетики повышают надежность межрайонных ЛЭП
Белгородец погасил 5,5 миллионов рублей ущерба, чтобы продать квартиру
В Белгородской области уровень заболеваемости - ниже эпидемического порога
В Белгородской области подозреваемый в краже при задержании ударил полицейского
В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт
В Белгородской области введен карантин из-за вспышки бешенства
На белгородской таможне арестовали 1330 Дедов Морозов
В Белгороде на улице Костюкова произошло ДТП с участием маршрутки
Белгородец спрятал за пазуху несколько палок колбасы и убежал из магазина [видео]
В Белгороде мужчину не выпустили на Украину из-за коммунальных долгов сына
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»