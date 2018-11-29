В Белгородской области прокомментировали слухи об отставке губернатора

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-29T13:24:29+03:00

В пресс-службе области утверждают, что слухи об отставке Евгения Савченко ничем не подтверждены

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Слухи об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко прокомментировали в пресс-службе главы региона. В пресс-службе отметили, что информация о возможной отставке губернатора ничем не подтверждена. Евгений Савченко работает в обычном режиме, его график расписан на ближайшие недели очень подробно.

О том, что «в Белгородской области активно обсуждается возможность ухода правящего регионом с 1993 года губернатора Евгения Савченко «уже в декабре» написала 29 ноября газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Напомним, что Евгений Савченко чуть более года назад, в сентябре 2017, в очередной раз одержал победу на выборах. Он набрал 69,29% голосов избирателей.