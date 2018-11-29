2018-11-29T12:02:15+03:00
Общество

За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров

Огонь повредил 4 жилых дома и сарай, жертв нет
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров. Сгорели 4 жилых дома и сарай. Обошлось без человеческих жертв.

28 ноября в 13.21 в селе Ильинка Алексеевского района по улице Свободы произошел пожар в жилом доме. Для ликвидации пожара порнадобилось около 20 минут, привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 16, № 58 и добровольная пожарная дружина села Ильинка.

В 15.41в селе Козинка Грайворонского района по улице Мира загорелося жилой кирпичный дом. В результате огнем повреждено 70 квадратных метров площади. Ликвидировали пожар дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 22, № 43, добровольная пожарная команда села Гора Подол и добровольная пожарная дружина села Козинка.

В16.42 в городе Старый Оскол, в микрорайоне Интернациональный произошел пожар в 5-этажном кирпичном доме, на 2-м этаже в однокомнатной квартире. Пожар удалось ликвидировать самостоятельно.

В 21.00 в селе Призначное Прохоровского района по улице Центральная произошел пожар, который повредил 30 квадратных метров площади жилого кирпичного дома. Пожар удалось ликвидировать через 45 минут дежурному караулу пожарно-спасательной части № 30 и добровольной пожарной дружине села Призначное.

В 22.33 в селе Городище Корочанского района по улице Собатовка произошел пожар в сарае, который повредил кровлю неа площади 15 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 25, добровольная пожарная команда села Бехтеевка и добровольная пожарная дружина села Проходное.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области прокомментировали слухи об отставке губернатора
«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса»
В Белгородской области энергетики повышают надежность межрайонных ЛЭП
Белгородец погасил 5,5 миллионов рублей ущерба, чтобы продать квартиру
В Белгородской области уровень заболеваемости - ниже эпидемического порога
В Белгородской области подозреваемый в краже при задержании ударил полицейского
В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт
В Белгородской области введен карантин из-за вспышки бешенства
На белгородской таможне арестовали 1330 Дедов Морозов
В Белгороде на улице Костюкова произошло ДТП с участием маршрутки
Белгородец спрятал за пазуху несколько палок колбасы и убежал из магазина [видео]
В Белгороде мужчину не выпустили на Украину из-за коммунальных долгов сына
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»